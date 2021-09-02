Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил, что после ситуации в Афганистане Соединенные Штаты Америки нельзя считать сверхдержавой.

Об этом сообщает The Guardian.

Главу Минобороны спросили о том, были ли показаны во время эвакуации граждан из Афганистана пределы британского могущества на мировой арене. На что Уоллес ответил, что "очевидно, что Великобритания не является сверхдержавой" и перевел внимание на США.

"Но сверхдержава, которая к тому же не готова к чему-либо, тоже, вероятно, не является сверхдержавой. Это, конечно, не глобальная сила, это просто большая сила", - добавил министр обороны.

Те, кто был близок к министру обороны, признали, что его замечания могут быть истолкованы как направленные против США.

Напомним, 31 августа США окончательно завершили вывод своих войск из Афганистана. К этому времени власть в стране полностью захватили талибы. Почему ситуация сложилась таким образом подробно анализировала "Страна".

Также сообщалось, что США бросили в Афганистане переводчика Мохаммеда, который однажды спас Джо Байдена.