В мире более 35 миллионов людей страдают деменцией. Фото: pixabay.com

В мире насчитывается более 35 миллионов человек с деменцией, которая вызывает постепенное ухудшение памяти, способности ориентироваться во времени и в пространстве, а также узнавать людей и предметы. По прогнозам ВОЗ, к 20500му году эта цифра возрастет втрое.

В сентябре проводится Международный месяц осведомленности о болезни Альцгеймера, которая считается наиболее распространенным видом деменции. Это прогрессирующее заболевание начинается с легкой потери памяти и может приводить к потере способности вести разговор и реагировать на окружающую среду.

Признаки болезни Альцгеймера:

  • дезориентация во времени и месте;
  • трудности выполнения повседневной работы;
  • повторение вопросов и постоянное уточнение уже известной информации;
  • проблемы с ведением диалога и нарушения речи;
  • проблемы запоминать расположение вещей;
  • проблемы с подсчетом;
  • изменение настроения и поведения;
  • теряется способность мыслить рационально и принимать решения;
  • нарушения зрительных ощущений в восприятии пространства;
  • сложности ориентироваться в пространстве и держать баланс, различать цвета и контрастность, возникают проблемы с чтением и управлением автомобилем;
  • прекращения трудовой и социальной активности.

Что именно вызывает развитие деменции пока точно неизвестно. Тем не менее, если придерживаться некоторых легких советов, можно предотвратить болезни:

  • Ведите здоровый образ жизни без вредных привычек
  • Следите за здоровьем зубов и десен - бактерии Porphyromonas gingivalis вероятно могут быть причиной болезни Альцгеймера.
  • Поддерживайте здоровый вес и уменьшите потребление соли.
  • Тренируйте мозг и развивайте память.
  • Больше общайтесь. Это будет побуждать к активной мыслительной деятельности и стимулировать память.

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