В мире насчитывается более 35 миллионов человек с деменцией, которая вызывает постепенное ухудшение памяти, способности ориентироваться во времени и в пространстве, а также узнавать людей и предметы. По прогнозам ВОЗ, к 20500му году эта цифра возрастет втрое.

В сентябре проводится Международный месяц осведомленности о болезни Альцгеймера, которая считается наиболее распространенным видом деменции. Это прогрессирующее заболевание начинается с легкой потери памяти и может приводить к потере способности вести разговор и реагировать на окружающую среду.

Признаки болезни Альцгеймера:

дезориентация во времени и месте;

трудности выполнения повседневной работы;

повторение вопросов и постоянное уточнение уже известной информации;

проблемы с ведением диалога и нарушения речи;

проблемы запоминать расположение вещей;

проблемы с подсчетом;

изменение настроения и поведения;

теряется способность мыслить рационально и принимать решения;

нарушения зрительных ощущений в восприятии пространства;

сложности ориентироваться в пространстве и держать баланс, различать цвета и контрастность, возникают проблемы с чтением и управлением автомобилем;

прекращения трудовой и социальной активности.

Что именно вызывает развитие деменции пока точно неизвестно. Тем не менее, если придерживаться некоторых легких советов, можно предотвратить болезни:

Ведите здоровый образ жизни без вредных привычек

Следите за здоровьем зубов и десен - бактерии Porphyromonas gingivalis вероятно могут быть причиной болезни Альцгеймера.

Поддерживайте здоровый вес и уменьшите потребление соли.

Тренируйте мозг и развивайте память.

Больше общайтесь. Это будет побуждать к активной мыслительной деятельности и стимулировать память.

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