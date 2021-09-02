В мире катастрофически растет число людей, страдающих деменцией - ВОЗ
В мире насчитывается более 35 миллионов человек с деменцией, которая вызывает постепенное ухудшение памяти, способности ориентироваться во времени и в пространстве, а также узнавать людей и предметы. По прогнозам ВОЗ, к 20500му году эта цифра возрастет втрое.
В сентябре проводится Международный месяц осведомленности о болезни Альцгеймера, которая считается наиболее распространенным видом деменции. Это прогрессирующее заболевание начинается с легкой потери памяти и может приводить к потере способности вести разговор и реагировать на окружающую среду.
Признаки болезни Альцгеймера:
- дезориентация во времени и месте;
- трудности выполнения повседневной работы;
- повторение вопросов и постоянное уточнение уже известной информации;
- проблемы с ведением диалога и нарушения речи;
- проблемы запоминать расположение вещей;
- проблемы с подсчетом;
- изменение настроения и поведения;
- теряется способность мыслить рационально и принимать решения;
- нарушения зрительных ощущений в восприятии пространства;
- сложности ориентироваться в пространстве и держать баланс, различать цвета и контрастность, возникают проблемы с чтением и управлением автомобилем;
- прекращения трудовой и социальной активности.
Что именно вызывает развитие деменции пока точно неизвестно. Тем не менее, если придерживаться некоторых легких советов, можно предотвратить болезни:
- Ведите здоровый образ жизни без вредных привычек
- Следите за здоровьем зубов и десен - бактерии Porphyromonas gingivalis вероятно могут быть причиной болезни Альцгеймера.
- Поддерживайте здоровый вес и уменьшите потребление соли.
- Тренируйте мозг и развивайте память.
- Больше общайтесь. Это будет побуждать к активной мыслительной деятельности и стимулировать память.
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