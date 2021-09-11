В американском штате Массачусетс рыбак обнаружил рыбу-змееголова, которая не характерна для США, а распространена в России, КНР и Корее. Особь была 76-сантиментов в длину и весом более 2 кг и могла дышать даже будучи пойманной в лодке.

Об этом сообщает издание Newsweek.

"Мы вытащили его из воды на два часа, пока я пытался понять, во что его положить, и как только мы опустили его в воду, он сделал гигантский глоток воздуха и снова начал дышать через жабры. Я сказал, что все, я больше не хочу этого видеть. Он делает то, чего не должны делать рыбы", - сказал рыболов Майкл Пауэлл.

Он удил окуней недалеко от Бостона, который является столицей штата.

Считается, что рыба, которую иногда едят, была занесена в окружающую среду в США путем преднамеренного выпуска азиатскими импортерами продуктов питания или людьми, которые владели ими в качестве домашних животных.

Змееголовы водятся на Дальнем Востоке, в том числе в Приморском крае России, а также в КНР и Корее. У них продолговатое тело длиной до одного метра и большая пасть с множеством тонких зубов. Змееголовы могут обходиться без воды до четырех дней, а молодые особи способны передвигаться между водоемами по суше.

Считается, что эти рыбы попали в США в 2002 году.

Как сообщала "Страна", в Одесской области крупная рыбина утащила рыбака на дно лимана.

Напомним, что поев вяленой рыбы в больницу Запорожья попала семейная пара. У них диагностировали опасную болезнь ботулизм, характерную для вяленой рыбы. Женщина скончалась.