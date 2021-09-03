В пятницу, 3 сентября, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился на 8 копеек - до 26,885 грн/$1 с 26,965 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 26,875-26,895 грн/$1.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 26,94 грн/$1 с 27,05 грн/$1 в четверг, 2 сентября.

Кроме того, регулятор также укрепил курс нацвалюты на 6 сентября – до 26,9298 грн/$1 с 27,0247 грн/$1 накануне.

Напомним, в первый день осени, 1 сентября, на межбанковском валютном рынке курс гривни просел на три копейки.

Также "Страна" писала о том, что осень этого года может стать турбулентной для гривны. Экономист Алексей Кущ предполагает, что нацвалюту может ожидать девальвация, ссылаясь на цены на железную руду и нефть.

В четверг, 2 сентября, доллар после подорожания снова стал дешевле 27 гривен, однако эксперты прогнозируют рост его курса осенью до 28 гривен. Ослабление нацвалюты они объяснили оживлением деловой активности после сезона отпусков и закупками энергоносителей к отопительному сезону.