В городе Триест, находящемся на северо-востоке Италии не менее восьми человек получили огнестрельные ранения в результате внезапной перестрелки.

Об этом сообщает издание La Repubblica.

Согласно предварительным данным, двое подозреваемых были задержаны. Также итальянские правоохранители оцепили район, где произошел вооруженный конфликт.

На данный момент продолжаются следственные действия, а также выясняется причина перестрелки, которая произошла рядом с одним из баров.

При этом один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Предположительно, стрельба могла стать результатом разборок между двумя группами разной этнической принадлежности.

Ранее мы писали о том, что 29 августа, в Запорожье произошло очередное огнестрельное ЧП. Возле кафе на улице Прибрежная магистраль внезапно начались разборки с применением оружия. В итоге ранения получили пять человек - троих срочно доставили в больницы города, еще двум врачи оказали помощь прямо на месте.

Кроме этого, в Днепре полицейским удалось задержать 23-летнего местного жителя, который подозревается в стрельбе из травматического пистолета, в результате которой пострадали два человека. Стрелявший открыл огонь в сторону двух мужчин, они были госпитализированы.