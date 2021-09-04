Паралимпийская сборная Украины добилась 4 наград в одиннадцатый день Паралимпийских игр-2020 (2021) в Токио. В активе наших спортсменов три "серебра" и одна "бронза".

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

"Приближаемся к отметке 100! Сегодня украинская паралимпийская сборная завоевала еще 4 медали, из которых три серебра и одна бронза. "Серебро": Игорь Цветов (легкая атлетика, бег, дистанция 200м, класс Т35), Марина Мажула (параканое, спринт на дистанции 200 м, класс KL1), Оксана Ботурчук (легкая атлетика, бег, дистанция 200 м, класс T12). "Бронза": Василий Ковальчук (малокалиберная винтовка 50 м, лежа, смешанная дисциплина, SH2) Продолжаем болеть за украинцев!", - сообщил министр.

В общем зачете Паралимпиады лидирует Китай, у которого уже две сотни наград. У сборной Украины - 98 медалей разного достоинства и она на шестом месте в общем зачете.

В воскресенье, 5 сентября, пройдет последний день Паралимпиады-2020 (2021).

Фото: facebook.com/vgytzait

Как сообщала "Страна", сборная Китая досрочно победила в общем медальном зачете на Паралимпиаде. Сборная Китая неизменно становится победителем Паралимпийских игр с 2004 года.

Напомним, что на Паралимпийских играх незрячей легкоатлетке сделали предложение на финише забега. Незрячая бегунья из Кабо-Верде неудачно провела забег, но после финиша ее гид сделал девушке предложение. Спортсменка быстро ответила "да".