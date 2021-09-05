Вечером в воскресенье, 5 сентября, в пресс-службе СБУ официально подтвердили информацию "Страны" о звонке на горячую линию спецслужбы с угрозами первым лицам государства.

Об этом говорится в нашем телеграм-канале "Политика Страны".

"На горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами первым лицам государства. Сотрудники Службы оперативно среагировали и отработали данный звонок. Злоумышленником оказался человек без определенного места жительства, с признаками психических расстройств. Сейчас проводится проверка и принимаются необходимые меры", - сообщил "Стране" спикер ведомства Артем Дехтерянко.

Как сообщала "Страна", нищий позвонил в СБУ и сообщил о планах убить Зеленского.

Напомним, что число бездомных только в Киеве, по оценкам специалиста, приближается к 50 000 людей. С зимы 2015-2016 вследствие обвального ухудшения уровня жизни в Украине, число бездомных только в Киеве увеличилось почти в 10 раз.

Мы подготовили специальный репортаж о том, что происходит с бездомными в Киеве. Очень часто они попадают в руки мафии, поэтому, если вы хотите помочь, вместо денег лучше купите им воды или еды.