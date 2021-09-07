Прощание с актёром, звездой французского и мирового кинематографа Жан-Полем Бельмондо, о смерти которого стало известно накануне, состоится в пятницу, 9 сентября, в Доме инвалидов в Париже.

Об этом со ссылкой на Елисейский дворец сообщают средства массовой информации во вторник, 7 сентября.

Напомним, о смерти знаменитого актера Жан-Поля Бельмондо сообщил его личный адвокат. Артист умер на 89-м году жизни. Причина смерти пока не установлена.

Мы рассказывали, что за свою 60-летнюю карьеру в кино Жан-Поль Бельмондо снялся более чем в 80 фильмах. Также он посещал и Харьков. По его словам, он тогда очень впечатлился украинским городом. "Страна" подробно рассказывала о биографии легендарного актера.

Также мы писали о смерти актера Джино Ренни из сериала "Дикий ангел". Он умер в результате коронавирусного заболевания. Ему было 78 лет.

Кроме того, "Страна" рассказывала, что в Китае умер представитель канцлера Германии Ангелы Меркель в Нормандском формате Ян Хеккер. Ему было пятьдесят четыре года. Он умер через очень короткое время после вступления в новую должность посла в Поднебесной.