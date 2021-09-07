В результате аварии на шахте "Красный партизан" в так называемой "ЛНР" девятнадцать человек получили травмы и попали в больницы.

Об этом со ссылкой на т.н. "МЧС ЛНР" пишет "Интерфакс".

Авария, которая произошла из-за обрушения транспортной клети в результате обрыва каната, привела к гибели девяти шахтеров, по состоянию на утро вторника, 7 сентября, их тела уже достали из шахты на поверхность.

Всего в клети было 25 человек. Все 19 горняков, которые выжили в аварии, получили травмы. Их отправили в больницы Свердловска.

Сейчас специалисты изучают обстоятельства аварии и выясняют, почему оборвался канат.

Напомним, "Страна" писала о том, что 31 июля на шахте в Донецкой области прогремел взрыв, из-за него в больницу попали 10 горняков. Инцидент произошел рано утром на шахте "Покровское". На месте тут же направили спасателей. Десять человек в результате ЧП получили травмы различной степени тяжести. При этом среди пострадавших были как сотрудники шахты, так и подрядные рабочие.

Также мы сообщали, что в больнице Краматорска умерло шестеро пострадавших в результате взрыва на шахте "Покровское" горняков.