В конкурсе на должность генерального директора Национального художественного музея Украины (располагается в Киеве, в здании на улице Грушевского) победила действующий директор Юлия Литвинец.

Об этом сообщает пресс-служба музея.

"Поздравляем Юлию Александровну Литвинец с победой в конкурсе на должность генерального директора Национального художественного музея Украины!", - говорится в сообщении.

Таким образом, Юлия Литвинец является действующим гендиректором данного музея.

Ранее мы писали о том, что во Львове из Музея староукраинской книги пропали старинные издания, которые оценивают в 8,5 миллионов гривен. Ответственность за это ЧП возложили на сотрудницу музея, занимающую пост завотделом. Всего из музея исчезли 95 старинных изданий. Об их пропаже стало известно еще в 2017 году.

Кроме этого, в Хмельницкой области 71-летний младший научный сотрудник музея получил три года условно за то, что во время карантинных ограничений получил 8 тысяч гривень единоразовой материальной помощи. Мужчину признали виновным в мошенничестве. Работник музея получил три года лишения свободы условно с годовым испытательным сроком.