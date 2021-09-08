Бюджетный комитет Верховной Рады Украины одобрил выделение 70 миллионов гривень для реализации идеи президента Украины Владимира Зеленского о строительстве Президентского университета будущего.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Тelegram-канале в среду, 8 сентября.

В конце весны Владимир Зеленский рассказал о планах построить Президентский университет будущего. Планируется, что вуз будет готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, специалистов искусственного интеллекта, нанотехнологий, космических, энергетических и биотехнологий.

При этом обучение в университете собираются сделать бесплатным, однако выпускники должны будут остаться и работать в Украине. Критерии для абитуриентов вуза будут довольно высокие. После выпуска студенты университета будут работать в госсекторе.

Несмотря на бесплатное обучение для студентов, преподавателям университета Зеленского планируют платить от 4000 "долларов или евро". Построить учебное заведение планируют на территории киевского ВДНХ.

Открыть университет планируют осенью 2023 года. Зачем Зеленскому понадобился университет Будущего подробно разбиралась "Страна".