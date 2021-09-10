Киевский окружной административный суд принял решение разрешить строительство многоэтажных домов в украинских сел с населением больше тысячи человек.

Об этом со ссылкой на материалы суда сообщают в пятницу, 10 сентября, "Украинские новости".

Согласно материалам дела, с иском в суд обратилась организация "Круг украинских строителей". Она требовала отмены запрета на строительство многоэтажке в селах с населением более тысячи человек. В результате, суд удовлетворил исковое заявление в полном объеме.

Кроме того, суд признал противоправным и отменил приказ Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 2019 года о "Максимально допустимой высоте" жилой застройки. Ранее она должна была определяться в зависимости от численности населения и классификации населенного пункта.

Напомним, по данным управляющего партнера юридической фирмы Totum Юрия Хапко, суд разрешил размещать многоэтажки в кварталах усадебной застройки.

По информации, обнародованной в Фейсбуке правозащитника, суд отменил пункт ДБН, который запрещает строительство многоэтажке в поселках-сателлитах Киева, добавив, что это "открывает окно возможностей для застройщиков в пригороде столицы".

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