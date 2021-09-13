Служба безопасности Украины утверждает, что разоблачила попытку масштабного хищения государственных средств правительственной программы "Ноутбук – каждому учителю". В результате операции силовиков удалось разоблачить злоумышленников, которые пытались организовать механизм откатов при закупке ноутбуков.

Об этом сообщает СБУ в понедельник, 13 сентября.

По данным врио начальника Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, группа людей пыталась вступить в преступный сговор с участниками ІT рынка. Злоумышленники заявляли о том, что они уполномочены на это руководством Министерства цифровой трансформации Украины.

"СБУ раскрыла все детали "схемы". Сумма аферы составила бы 30% "откатов" от субвенции, а это около 300 млн грн", - заявил Витюк.

На данный момент все тендеры отправлены на дополнительную экспертизу.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве на почте украли посылку с ноутбуком, представившись именем получателя.

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