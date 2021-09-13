Сотрудники Секретариата украинского омбудсмена нашли сайт с базой личных данных, где может быть почти пятьдесят три миллиона записей про украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Мониторинг сети осуществляют работники Департамента в сфере защиты персональных данных. В глобальной паутине они ищут сайты, на которых незаконно распространяются личные данные украинцев.

Сотрудникам департамента удалось найти на одном из ресурсов базу данных жителей Украины, где могут быть такие их их данные: фамилия, имя и отчество, день рождения, телефонный номер, адрес регистрации. По информации, размещенной на этом ресурсе, всего там может быть 53 млн записей.

Омбудсмен Людмила Денисова уже передала правоохранителям сведения об обнаруженной информации и попросила внести данные в ЕРДР и принять необходимые меры.

Напомним, в августе омбудсмен призвала коммунальщиков не публиковать личные данные должников за ЖКХ.

Также мы писали о том, что в феврале хакеры слили в сеть логины и пароли миллиардов пользователей Gmail и Hotmail.