В Киеве в метрополитене предложили сделать отдельные вагоны для женщин и мужчин. Инициативу даже зарегистрировали в голосовании за "Общественный бюджет 2022", однако получили отказ.

Об этом сообщают "Українські Новини".

Автор такой инициативы предлагал сделать раздельными вагоны в метро для того, чтобы люди разного пола могли выбирать, с кем они хотят ехать.

"Создать в каждом поезде метро 2 специальных вагона: один только для мужчин, другой только для женщин. По желанию люди могут ехать в вагоне, где будут пассажиры только их пола", — поясняют в предложении.

Автор также добавил, что некоторые женщины исходя из религиозных соображений не могут находиться рядом с мужчинами. В свою очередь другие опасаются домогательств.

Так, женские вагоны предлагалось окрасить в розовый цвет, а мужские - в голубой. Из общественного бюджета нужно было выделить 650 тыс. гривен на реализацию. Впрочем, проект так и не будет реализован, поскольку окончательно отклонен по экспертизе.

Ранее мы писали о том, что в Киевском метро вводят ограничения из-за коронавируса. Теперь в пиковые часы метро будет работать с ограничениями на вход.

Помимо этого, в Москве на станции "Лесопарковая" (Бутовская линия метрополитена) появились указатели на узбекском и таджикском языках.