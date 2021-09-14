Глава Министерства юстиции Денис Малюська заявил, что Лукьяновское СИЗО в Киеве, которое он хотел перенести за черту столицы, могут перепрофилировать в гостиницу. По словам министра, арестованных в таком случае переведут в другие тюрьмы.

Об этом министр юстиции рассказал в интервью "РБК-Украина", опубликованном во вторник, 14 сентября.

Малюська сообщил, что сначала закроют самый старый двухсотлетний корпус - "Катька", в котором и планируют, вероятнее всего, сделать гостиницу.

По его словам, в отношении Лукьяновского следственного изолятора речь будет идти о заморозке и изменении назначения только его части. Остальная часть изолятора ближайшие лет пять-шесть лет еще будет находиться на месте.

Напомним, 17 марта Малюська заявил, что Лукьяновское СИЗО уже через два года могут перенести из Киева, но такой вариант развития событий, по его словам, возможен при оптимистическом сценарии, на который рассчитывает Минюст.

Ранее мы рассказывали, что в украинских СИЗО арестантам разрешат пользоваться телефонами с интернетом.

Также сообщали, что Малюська собрался продавать акции столичного СИЗО на биржах.