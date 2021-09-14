Консорциум Unicode представил 14 версию Emoji, Unicode 14.0 включает 838 новых символов, из которых 37 являются новыми кодовыми точками эмодзи. Среди 37 новых эмодзи есть тролль, беременный человек, прикушенная губа, расплавленное лицо, руки сложенные в виде сердца и другие.

Об этом сообщает Еmojipedia.

Консорциум Unicode представил 14 версию Emoji, куда добавил 37 новых эмодзи. Среди них множество разных эмодзи, в том числе и беременный мужчина с усами, сложенные в виде сердца руки, тролль, смайл, который отдает честь. Есть также скрещенные пальцы, гнезда, покрышка, костыль и много других.

Кроме того, добавлены 75 вариаций новых эмодзи с разными оттенками кожи. Символ рукопожатия можно будет использовать с комбинацией разных оттенков кожи, которых всего 25.

В этом выпуске с использованием новых кодов были добавлены варианты пола для беременности. Изменение обычного формата, в котором последовательности эмодзи используются для гендерных вариаций. "Беременный человек" и "Беременный мужчина" - это новые кодовые точки, часть постоянных усилий Unicode по согласованию гендерных параметров для всех смайликов.

Новые эмодзи станут доступны пользователям уже этой осенью. Анонс Unicode означает, что организация утвердила смайлы и разослала их разработчикам систем.

Консорциум Unicode - это некоммерческий орган по стандартизации, отвечающий за стандарт Unicode. Голосующие участники включают Apple, Google, Microsoft и Emojipedia.

Напомним, Google создал 53 андрогинных эмодзи.

Также мы рассказывали об эмодзи, которые появились в прошлом году.