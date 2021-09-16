В Ильинском сквере в Киеве состоялась акция памяти Георгия Гонгадзе, приуроченная к 21-й годовщине убийства украинского журналиста.

Акцию организовала Премия имени Георгия Гонгадзе в партнерстве с Центром прав человека ZMINA.

Участники акции, журналисты и правозащитники, говорили про то какой вклад Гонгадзе сделал в развитие украинской журналистики.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева заявила, что безнаказанность по этому делу продолжается.

"Спустя 21 год, мы не можем официально назвать заказчиков этого убийства. Так произошло, что в нашей стране есть политический консенсус не трогать возможного заказчика Леонида Кучму, на то время Президент Украины, который в своём кабинете обсуждал как сделать так, чтобы Гонгадзе замолчал",- заявила Мусаева.

Также Мусаева добавила, что насильственная смерть Гонгадзе и ее расследование повлияли на медиасообщество, украинское общество и государство.

Георгий Гонгадзе - журналист, основатель и первый главный редактор интернет-издания "Украинская правда". Он исчез 16 сентября 2000 года в Киеве.

В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Гонгадзе.

Похороны убитого журналиста состоялись 22 марта 2016 года в Киеве. Заказчики убийства до сих пор официально не установлены.

"Страна" ранее подробно разбиралась, кто и зачем убил Георгия Гонгадзе.

Кроме того, мы писали, в посольстве США призвали генпрокурора Украины наказать подстрекателей убийства Гонгадзе.