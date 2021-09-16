Бюджет города Киева-2022 по сравнению с 2021 годом вырастет на 5 миллиардов гривен. Если в этом году он составлял около 60,5 млрд гривен, то на следующий год запланирована сумма в размере 65 млрд гривен.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в эфире телеканала "Прямой" в четверг, 16 сентября.

По словам Кличко, учитывая недостаточность поступлений в городской бюджет в этом году, связанную с пандемией, смета на 2022 год составляет около 65 млрд гривен, что на 5 млрд гривен больше, чем закладывалось в прошлогоднем бюджете.

Традиционно треть бюджета будет направлена в сферу образования, уточнил мэр Киева. Значительная часть средств также будет выделена на развитие медицины, транспорта, на строительство и ремонт дорог.

Ранее "Страна" писала о том, что в среду, 15 сентября, Кабинет Министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2022 год. Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

Также мы сообщали, что Кабинет Министров Украины решил выделить 460 миллионов гривен на поддерживающие выплаты тем, кто лишился работы из-за карантина.