Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая на Олимпиаде в Токио сфотографировалась с российской коллегой и попала в скандал, призналась, что спортсмены начали получать инструкции по поведению.

Об этом она рассказала в интервью "Информатору".

Ведущая спросила, есть ли теперь у спортсменов некие инструктажи о том, как лучше себя вести, от кого отгораживаться, инструктируют ли их в духе "туда ходи, тужа не ходи".

"Есть такое. Появилось после таких (событий - Ред.). Но двигаемся дальше и будем смотреть, как это будет в будущем", – сказала легкоатлетка.

Кроме того, Магучих рассказала, что из-за скандала вокруг фотографии с россиянкой ей было эмоционально тяжело, но благодаря поддержки тренера, родителей и других людей она могла идти вперед и не опускать руки.

Напомним, 7 августа на Олимпиаде в Токио Ярослава Магучих взяла бронзовую медаль по прыжкам в высоту, а после выступления она обнялась и сфотографировалась с российской коллегой Марией Ласицкене. Это имело для девушки множество неприятных последствий - большое количество хейта в социальных сетях, ее вызывали в Минобороны. В итоге Магучих написала покаянный пост.

Однако, судя по всему, отношения между Магучих и Ласицкене остались дружескими - в сентябре в сети появилось фото легкоатлеток разных стран, на котором девушки стояли рядом. Причины снимка Магучих объяснила просьбой другой легкоатлетки.