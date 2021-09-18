Французский Модный дом Balenciaga выпустил клетчатую хозяйственную сумку - ее также называют рыночным баулом. Модель сумки в клетку называется "Barbes". Стоимость такого аксессуара на сайте Balenciaga составляет 2090 долларов.

Люксовый "рыночный баул" сделан из телячьей кожи, а на передней части аксессуара изображен логотип бренда. Кроме этого, в комплекте к сумке идут два съемных ремешка. Внутри "баула" также есть потайной кармашек на молнии.

Помимо этого, Balenciaga выпустили модель и побюджетнее – сумку среднего размера. Такой аксессуар покупателям обойдется несколько дешевле - в 1590 долларов.

Впрочем, бренд не обделил и любителей маленьких аксессуаров. Так, в новую коллекцию вошла небольшая сумка-клатч на молнии, которая подойдет для минималистичных образов.

Также в коллекцию Balenciaga вошли сумки других расцветок. То есть Модным дом в этом плане попытался угодить всем.

В 2016 году Balenciaga выпустил полосатую сумку, цена которой была почти 2 тысячи долларов. Тогда эта модель наделала шума в индустрии моды.

Большинство потребителей раскритиковали бренд за то, что они за огромные деньги продают сумку, которая похожа на баул для похода на рынок. Однако, даже среди модных ценителей были и те, которым пришелся по вкусу такой аксессуар. Позже мировые недели моды пестрели луками с полосатыми сумками Balenciaga.

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