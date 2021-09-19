В субботу вечером, 18 сентября, стало известно имя погибшей в Испании украинки, которая сорвалась со скалы пытаясь сделать селфи. Ей оказалась Евгения Пилипец, работающая кастинг-директором в компании "Мамахохотала", передает "Zaxid net".

Так, девушка перелезла через забор местной туристической достопримечательности, чтобы сделать селфи. Сорвавшись со скалы, Евгения ударилась об камни, из-за чего получила тяжелые травмы. Несмотря на усилия медиков, девушка умерла, так и не приходя в сознание.

"Живу на съемочных площадках", - так написано на странице Евгении Пилипец в Instagram.

Известно, что девушка работала кастинг-директором киевской кинокомпании "Мамахохотала" и специализировалась на молодежных юмористических сериалах.

"Генеральное консульство Украины в Барселоне оказывает необходимую консульскую помощь родственникам погибшей", - рассказал представитель МИД Украины.

Напомним, в Испании туристка из Украины упала в море с перил, когда делала селфи. Инцидент произошел 14 сентября рядом с популярной испанской достопримечательностью Кастель де Бенидорм.

Спустя несколько дней стало известно, что девушка умерла в больнице. Несмотря на все усилия медиков, травмы Пилипец оказались несовместимыми с жизнью.