Легендарный боксер Пакьяо выдвинул свою кандидатуру в президенты Филиппин от правящей партии
Звезда бокса Мэнни Пакьяо выдвинулся от фракции правящей партии в Филиппинах кандидатом в президенты страны на выборах следующего года.
Об этом сообщает Reuters.
В частности, спортсмен будет баллотироваться правящей партии НДП-Лабан, которую он возглавляет.
При этом действующий президент Филиппин Родриго Дутерте тоже входит в партию, возглавляемую Пакьяо. Издание пишет, что по конституции страны Дутерте запрещено баллотироваться на второй шестилетний срок в качестве президента.
Однако, даже на пост вице-президента кандидатуре Дутерте внутри партии поддержки не выразили.
С 2016 год президентом Филиппин является Родриго Дутерте. В свою очередь Пакьяо с того же года является членом Сената - за него отдали голоса 16 миллионов человек. Именно в 2022 году его срок полномочий истекает.
Пакьяо несколько раз признавали лучшим боксером мира по версии авторитетных изданий. За свою спортивную карьеру боксер 16 раз защитил чемпионский титул.
Напомним, о желании баллотироваться в президенты Мэнни Пакьяо заявил еще в прошлом году.
Кроме этого, еще в 2019 году наставник известного филиппинского боксера Фредди Роуч выразил желание увидеть встречу на ринге своего подопечного с нашим чемпионом мира Василием Ломаченко.