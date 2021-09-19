Звезда бокса Мэнни Пакьяо выдвинулся от фракции правящей партии в Филиппинах кандидатом в президенты страны на выборах следующего года.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, спортсмен будет баллотироваться правящей партии НДП-Лабан, которую он возглавляет.

При этом действующий президент Филиппин Родриго Дутерте тоже входит в партию, возглавляемую Пакьяо. Издание пишет, что по конституции страны Дутерте запрещено баллотироваться на второй шестилетний срок в качестве президента.

Однако, даже на пост вице-президента кандидатуре Дутерте внутри партии поддержки не выразили.

С 2016 год президентом Филиппин является Родриго Дутерте. В свою очередь Пакьяо с того же года является членом Сената - за него отдали голоса 16 миллионов человек. Именно в 2022 году его срок полномочий истекает.

Пакьяо несколько раз признавали лучшим боксером мира по версии авторитетных изданий. За свою спортивную карьеру боксер 16 раз защитил чемпионский титул.

Напомним, о желании баллотироваться в президенты Мэнни Пакьяо заявил еще в прошлом году.

Кроме этого, еще в 2019 году наставник известного филиппинского боксера Фредди Роуч выразил желание увидеть встречу на ринге своего подопечного с нашим чемпионом мира Василием Ломаченко.