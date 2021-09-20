В испанской провинции Валенсия несколько дней назад трагически погибла молодая украинка, пытавшаяся неудачно сделать селфи.

Она поскользнулась и упала на камни в море. Из воды ее вытащили, но врачи спасти не сумели.

После смерти стало известно, что погибшая Евгения Пилипец жила в Киеве и работала в производстве фильмов и сериалов. Собрали все, что известно об этой девушке и ее трагической гибели.

Что известно о гибели украинки в Испании

Вечером 14 сентября 26-летняя украинка, отдыхавшая в городе испанском городе Бенидром, захотела сделать селфи на фоне Средиземного моря.

Для этого она решила перелезть через перила, но потеряла равновесие и упала в воду, ударившись о камни.

Это произошло на одной из местных достопримечательностей - смотровой площадке "Балконе Средиземноморья" (Balcon del Mediterraneo). Сообщали, что украинка рухнула с высоты в 30 метров.

Когда спасатели добрались до девушки, она была еще жива - хоть и потеряла сознание, получив серьезные травмы. Момент ее спасения попал на видео.

В тяжелом состоянии девушку эвакуировали в порт, где пытались реанимировать. Затем ее перевезли в больницу соседнего города Аликанте.

Но через три дня - 17 сентября - украинка умерла. В тот же день стало известно ее имя - Евгения Пилипец.

Киевлянка, как оказалось, работала в кинопродакшене - кастинг-директором в компании "Мамахохотала", которая производит юмористические шоу, фильмы и сериалы. И в украинской кинотусовке она человек известный.

"Живу на съёмочных площадках"

Именно такой слоган опубликован в Инстаграм Евгении Пилипец. На ее страничке действительно десятки фото с различных съемок. В том числе с известными людьми. Например с еще кандидатом в президенты Зеленским и его соратником по "Кварталу" Кошевым.

Также фотографировалась она с певцом Павлом Зибровым.

И актером из фильма "Брат" Сергеем Мурзиным ("Круглый"), который снимался в одном из проектов украинской студии.

Работала она и с Дашей Астафьевой.

На странице Жени много фото ее путешествий и отдыха. Например, из Италии и Ватикана.

А также более экзотических мест.

В своем инстаграме Евгения часто публиковала фотографии девочки Маши, которой сейчас 8 лет. Но это ее дочь или просто родственница - не данный момент неизвестно.

Родом Женя Пилипец была из Днепра.