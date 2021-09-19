На юге Турции найден окаменевший скелет доисторического слона. Находке несколько тысяч лет.

Об этом сообщил сайт Arkeolojik Haber в субботу, 19 сентября.

Поясняется, что кости нашел фермер, когда обрабатывал свое поле для посева кукурузы. Он обратился к археологам. Ученые прибыли по просьбе фермера, нашедшего останки, и провели исследование. Раскопки длились около трех недель. К радости археологов, им удалось собрать почти полный скелет доисторического животного.

Археологи в Турции смогли собрать почти полный скелет доисторического слона. Фото: Arkeolojik Haber.

После окончания экспертизы находка будет выставлена на обозрение. Найденный ранее скелет еще одного древнего слона, возраст которого 3-3,5 тысяч лет, уже экспонируется в археологическом музее в Кахраманмараше.

Ранее "Страна" сообщала, что в Луганской области археологи нашли семь древних захоронений возрастом от четырех до пяти тысяч лет. При раскопках были найдены останки представителей загадочного народа с вытянутыми черепами.

Также мы писали о том, что в США хотят оживить мамонтов, соединив их ДНК с геномом индийского слона. Этот проект является частью более масштабных намерений возродить вымерших животных и вернуть их в естественную среду обитания.