В третьем эфире шоу "Танцы со звёздами" лидеры и аутсайдеры проекта поменялись местами. Турнирную таблицу после выставления баллов от жюри возглавил не певец Дмитрий Каднай, а солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая в прошлом эфире была в номинации на вылет из шоу.

Актёр Алексей Суровцев, который в прошлом эфире занял последнее место по очкам от жюри, оказался в середине турнирной таблицы. А вот артист Меловин оказался в конце списка и среди претендентов на вылет из проекта.

В ходе выступлений участников за понравившуюся пару также могут проголосовать зрители.

Покидает проект та пара, которая набрала меньше всего баллов совокупно от жюри и зрителей.

На этот раз в номинации на вылет впервые оказались певица Лида Ли, актеры Алексей Суровцев и Александра Машлятина. А проект покинула участница "Женского Квартала" Александра Машлятина, которая вышла на паркет впервые. Она заменила в проекте Настю Орунжова, которая не смогла продолжить участие из-за серьезной травмы.

Отметим, что уже втором эфире подряд "Танцы со звёздами" покидают представители "95 Квартала". В прошлый раз проект покинул комик из "Лиги смеха" Иван Люленов и его партнёрша Яна Цыбульская.

Ранее "Страна" рассказывала, как солистка группы Kazka пришла в "Танцы со звездами" и тут же попала в скандал.