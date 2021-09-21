Одним из 450 депутатов Государственной Думы нового созыва станет Анатолий Вассерман.

Участник интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?" победил на округе №205, расположенном на востоке Москвы. Он состоит в партии "Справедливая Россия", баллотировался как самовыдвиженец и получил поддержку мэра Сергея Собянина.

Вассерман родом из Одессы, но давно проживает в российской столице. Украину он называет "неотъемлемой частью России", рассуждает о присоединии юго-востока к РФ, украинский язык называет диалектом русского, а русских в Украине - не нацменьшинством, а большинством.

В Киеве на заявления Анатолия Вассермана обратили внимание. В 2015 году против него было возбуждено дело по сепаратистской статье. В начале 2016 году одессит получил российское гражданство. Причем, не на общих основаниях, а лично от Владимира Путина.

"Страна" рассказывает, чем известен Анатолий Вассерман, что он говорит об Украине и с какой программой шел в Госдуму.

Интеллектуал и телезвезда

Впервые на экране Вассерман появился 14 октября 1989 года в клубе «Что? Где? Когда?». Затем играл в команде Виктора Мороховского на "Брейн-ринге".

Но широкую известность Анатолий Вассерман получил в начале нулевых, когда начал регулярно участвовать в передаче "Своя игра", которая транслируется на НТВ.

Вассерман достаточно быстро стал визитной карточкой "Своей игры". Помимо запоминающегося внешнего вида, он отличался успешными выступлениями. Выигрывал много раз подряд. В 2004 году получил звание лучшего игрока десятилетия.

Период с начала нулевых до середины десятых - пик популярности Вассермана. Тогда он становился участником не только "Своей игры", но и других российских тв-шоу.

Вел программы "Мнение знатоков" и "Реакция Вассермана". Последняя выходила на НТВ с 2012 по 2013 год. От предыдущих шоу с участием знатока формат отличался - Анатолий начал все больше уделять внимание политике.

Анатолий Вассерман вместе с Егором Холмогоровым брали несколько актуальных тем и высказывали свое мнение о них. Например, президентские выборы в США, футбольные фанаты, снегопад в Сибири, законопроект о защите чувств верующих, ответ российской власти на "Акт Магнитского" и другие.

Сегодня Анатолий Вассерман, как и прежде, принимает участие в передаче "Своя игра" на НТВ. Еще он пишет колонки в государственные СМИ и выступает на радиостанциях.

На протяжении последних 20 лет Вассерман удачно эксплуатирует свой образ человека в странной одежде с кучей карманов, заполненных ненужными вещами.

В последнее время Вассерман стал известен в России не только среди зрителей НТВ, но и у молодежи. В интернете его называют "Онотоле", а с участием этого слова наиболее известный мем - "Онотоле одобряет", что означает: данное явление благословляет сам Вассерман с вершин своей мудрости.

В то же время многие развлекаются на тему его образа, проповедования атеизма и обета целомудрия (у телезвезды якобы не было интимных отношений на протяжении всей жизни, он - девственник).

Анатолий Вассерман всячески подыгрывает. Например, ходил на популярное среди школьников шоу на ютубе "Что было дальше?" Выпуск с его участием посмотрели более 19 миллионов раз.

Также Анатолия можно считать звездой Ютуба. Одно из последних его появлений - участие в ролике о "русском кибермузее", который набрал более миллиона просмотров.

А вот как описывает свою встречу с Вассерманом одесский журналист Максим Войтенко.

"Как-то лет лет 12 назад мы с одной неравнодушной одесситкой совершали променад по Советской Армии в сторону вокзала. И на Тираспольской площади прямо на нас из-за угла выскочил сам великий и могучий Онотоле.

Я сразу его узнал и сказам Вике - стой и фотографируй нас! И сама фотографируйся!

Кто такой Вассерман, девушка не знала и почему-то испугалась его. Действительно, вид необычный - такой себе сумасшедший ученый в жилетке с тысячей карманов.

Я преодолел скромность, встал на пути Вассермана и твёрдо заявил, что мне нужно фото с ним. И в тот же момент понял, что все шутки

«Мы всего лишь муравьи во вселенной Вассермана» и «Мы всего лишь пешки в игре Онотоле» на самом деле не шутки.

Вассерман шел по улице, наговаривая что-то в диктофон. Не прекращая говорить, он остановился, привычным движением обнял меня и терпеливо подождал секунд 30, пока Вика сфотографирует на зеркалку. Все это время Онотоже продолжал что-то надиктовывать и в глазах его было нетерпение - как будто у его ног копошатся муравьи и мешают идти. Довольный фотографией, я пожал ему руку и начал не помню что говорить. Вассерман рассеянно кивнул головой и не делая даже секундной паузы в наговаривании речи ушел дальше. Мы действительно всего лишь муравьи в его Вселенной", - написал Максим Войтенко.

Что Вассерман говорит об Украине

В целом Анатолий Вассерман придерживается лево-консервативных взглядов. Он адвокатирует СССР, включая сталинский период, заявляя, что Иосиф Виссарионович не был тираном.

До событий в Крыму и начала войны на Донбассе далеко не все знали о том, откуда родом Анатолий Вассерман. Но с 2014 года он активизировал свою гражданскую позицию и начал чаще высказываться об Украине.

Например, у Вассермана есть своя позиция о русских в Украине:

Русские на Украине - не меньшинство, а громадное большинство. До государственного переворота 2014 года - это "меньшинство" составляло примерно 5/6 населения Украины. Это сведения, полученные знаменитой социологической службы Gallup на основе данных, измеренных для совершенно других целей. Считать русских меньшинством на Украине невозможно.

Вассерман также уверен, что русский язык в Украине и дальше будут запрещать:

Нельзя (по мнению властей Украины - Ред.) допускать использование русского языка в каком бы то ни было качестве, даже в качестве языка меньшинства. В противном случае большая часть населения будет пользоваться именно им. Игнорировать этот факт будет уже невозможно. Станет очевидно, что Украина такая же неотъемлемая часть России, как скажем Урал, Беларусь или Кубань.

Что касается украинского языка, его Вассерман называет "диалектом русского языка".

Также он является сторонником идеи о том, что Украина войдет в состав России если не инфраструктурой, то народом.

Народ Украины такой же изобретательный и работящий, как остальные русские. Когда Украина войдет в состав России, она войдет не голой землей и обломками инфраструктуры, а именно народом. И этот народ способен возродить то, что сейчас разрушено.

Вассерман говорит, что "громадное большинство граждан Украины - русские: по культуре, родному языку и языку повседневного общения". При этом, считает он, в Украине могут быть пророссийские кандидаты в президенты, но не может быть пророссийского президента:

[Пророссийски президент Украины] в лучшем случае станет полномочным представителем президента [России] по юго-западному федеральному округу.

Вассерман считает, что вхождение в этот самый юго-западный федеральный округ России - "единственный выход для Украины".

Но одного округа будет мало - нужен, уверен Вассерман, юго-западный и новороссийский. В последний, по мнению Анатолия Вассермана, войдут нынешние "ЛДНР":

Понятно, что Донецкая и Луганская области присоединяться так или иначе к Ростовской области и в экономическом, и в географическом значении.

Описал Вассерман и состав юго-западного федерального округа России:

На южном побережье Украины найдется очень мало желающих жить с людьми, учинившим 2 мая 2014 года массовое убийство в Одессе, а 9 мая - не менее массовое убийство в городском управлении милиции Мариуполя. Так что, боюсь, одним федеральным округом не обойдется.

По мотивам этих и похожих высказываний в сентябре 2015 года СБУ начала расследование против Вассермана. Он подозревается в посягательстве на территориальную целостность и разжигании национальной вражды. Заявление на Вассермана писал в СБУ нардеп от партии Порошенко Алексей Гончаренко.

"Я очень рад, что мои заслуги перед российским народом в целом и перед той его частью, которую нынче принято называть украинской, в частности, признаны таким вот официальным образом", - прокомментировал это Вассерман.

Несмотря на десятилетия жизни в Москве, "Онотоле" до недавнего времени не оформлял российское гражданство. Паспорт РФ он получил по решению Путина в январе 2016 года - через четыре месяца после возбуждения дела о сепаратизме в Украине.

Вассерман и политика

Анатолий Вассерман пришел в политику в возрасте 68 лет и только с третьей попытки.

Первая предпринималась в Украине в 1994 году - он баллотировался по округу и проиграл. После этого Анатолий позиционировал себя как политического консультанта и работал с разными политиками - например, с одесситом Игорем Марковым, который возглавлял партию "Родина".

Лично поучаствовать в выборах на территории России он решил в 2016 году. На предыдущих думских выборах он уступил кандидату он "Единой России".

На выборы-2021 Вассерман шел как самовыдвиженец, хотя и состоит в партии "Справедливая Россия".

Мэр Москвы, который возглавлял список "Единой России" по Москве, в канун выборов представил "команду Собянина". В нее вошли по одному человека от каждого округа столицы, которым Сергей Собянин выразил свою поддержку. В их числе оказался и Анатолий Вассерман, хотя себя он называл независимым кандидатом.

В предвыборную программу Анатолия Вассермана легли популярные среди москвичей тезисы: возврат прежнего пенсионного возраста, пересмотр или отмена единого государственного экзамена (ЕГЭ, аналог украинского ВНО), который в консервативных кругах давно критикуют.

В Госдуме Вассерман намерен добиваться признания мошенничеством "парниковой теории" (имеется в виду выбросы парниковых газов и как следствие проблема глобального потепления). Более того, он хочет добиться преследования "рекламистов" этой теории, среди которых называет президента США Джо Байдена.

Кроме того, Вассерман намерен заняться вопросами легализации вооруженной гражданской самообороны. Об этом он говорил во время предвыборной кампании, но по итогу в программу данный пункт не вошел.

На округе Анатолий Вассерман победил кандидата от КПРФ. За него проголосовали 75 281 москвичей, за конкурента - 54 062. В Госдуме уроженец Одессы хочет работать в комитете по образованию и науке.

Но очевидно, что Вассерман станет одним из самых активных депутатов и по вопросам Украины.