Сегодня, 23 сентября, на очередном пленарном заседании Киевсовет назначил бывшего руководителя столичной полиции Андрея Крищенко заместителем Виталия Кличко.

За соответствующее решение свой голос отдал 91 депутат.

Отметим, что Крищенко на своем посту заместителя главы КГГА будет заниматься вопросами, связанными с самоуправлением. Дать должность бывшему начальнику киевских копов предложил сам Кличко. Он же в начале сегодняшнего заседания призвал депутатов проголосовать за назначение.

Отметим, что Крищенко решил уйти с должности главного столичного полицейского в начале августа. Это случилось вскоре после отставки главы МВД Арсена Авакова - с этого момента прошло около трех недель. Свою должность в полиции Киева Крищенко занимал приблизительно пять с половиной лет. Министерство внутренних дел удовлетворило его рапорт об отставке через неделю, после того как Крищенко подписал документ. Таким образом, он не руководит полицией столицы с одиннадцатого августа.

Также мы писали о том, что новым начальником столичной полиции был назначен Иван Выговский.