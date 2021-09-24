Канадская супермодель Линда Евангелиста 5 лет назад сделала косметическую процедуру криолиполиза, которая убирает лишние жировые отложения. В результате это дало противоположный эффект и побочные реакции, о которых девушку не предупреждали. Поэтому долгое время она не появлялась на публике и отказывалась от работы моделью.

Только по прошествии 5 лет Евангелиста написала, что "устала так жить" и решила рассказать свою историю в Instagram.

"Сегодня я сделала большой шаг к исправлению ошибки, от которой страдала и которую держала в тайне более пяти лет. Мои подписчики задавались вопросом, почему я больше не работаю, хотя [модельные] карьеры моих сверстников процветают.

Причина в том, что меня жестоко изуродовала процедура Zeltiq CoolSculpting. Она привела к противоположному эффекту. Она не уменьшила, а увеличила мои жировые клетки и навсегда изменила меня. Не помогли даже две болезненные корректирующие операции. Я осталась, как писали СМИ, "неузнаваемой".

У меня развилась парадоксальная жировая гиперплазия, о риске которой меня не предупредили перед началом процедуры. Это состояние не только лишило меня средств к существованию, но и погрузило в порочный круг депрессии, глубокой печали и отвращения к самой себе. Из-за этого я стала затворницей", - написала она.

Также Евангелиста упомянула в своем посте о судебном иске из-за результатов процедуры и хотела бы выйти из дома с высоко поднятой головой, несмотря на то, что больше не похожа на саму себя.

Процедура, о которой написала Евангелиста, применяется для уменьшения локальных жировых отложений с помощью низких температур. Она называется криолиполиз.

CoolSculpting — название аппарата для криолиполиза, который продает американская компания Zeltiq. На сайте аппарата сказано, что он одобрен Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами США.

Парадоксальная жировая гиперплазия считается редким побочным эффектом криолиполиза, при котором жировые отложения после процедуры не уменьшаются, а разрастаются.

Отметим, что на страницу Евангелисты в Instagram подписаны более 979 тысяч пользователей. На пост уже отреагировала актриса Гвинет Пэлтроу, стилист Карла Уэлч, креативный директор модного дома Moschino Джереми Скотт, дизайнер Брендон Максвелл, модель Карен Элсон и американская супермодель Синди Кроуфорт.

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