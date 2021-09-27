В понедельник утром, 27 сентября, почти весь Киев, в числе которого много центральных районов столицы, стоит в серьезных пробках. Движение транспорта также затруднено по городским мостам.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

По состояние на сегодняшнее утро пробки тянутся по проспекту Победы и улице Вадима Гетьмана. Также на правом берегу столицы движение затруднено по Набережному шоссе, улице Михаила Грушевского и бульвару Леси Украинки. Тянучки есть на бульваре Дружбы Народов и улице Михайла Бойчука.

Кроме этого, серьезные пробки образовались и на мостах. Так, среди них участок на мосту Патона, а также Северный и Южный мосты. По остальным путепроводам транспорт может проехать без проблем.

На Левом берегу Киева в сильных пробках стоит проспект Соборности, Броварской проспект, а также проспект Освободителей. Затрудненное движение наблюдается по улицам Братиславской и Миропольской, а также по бульвару Перова.

Пробки в Киеве 27 сентября. Скриншот: google.com/maps

Ранее "Страна" писала, что в Украине первоочередного ремонта требуют 710 мостов, а 160 из них находятся в аварийном состоянии. Такие данные опубликовало Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") после обследования 73% мостов на дорогах государственного значения и 25% - на местных дорогах. 53% всех искусственных сооружений не соответствуют нормативным требованиям.

Кроме этого, киевская власть предупредила гостей и жителей столицы, что до конца месяца движение по Владимирскому проезду будет ограничено.