В понедельник, 27 сентября, в Лионе неизвестный прохожий бросил в президента Франции Эммануэля Макрона предмет, похожий на яйцо. Это произошло внезапно, когда Макрон с охранниками посещал выставку Eurexpo, сообщает местное издание Lyon Mag.

По предварительной информации, в Макрона бросили яйцо. На видео видно, что яйцо попало в плечо Макрона и отскочило от него. Охранники отреагировали на происходящее не сразу.

В момент броска хулиган выкрикнул: "Да здравствует революция!" Его задержала служба правопорядка. На нарушителя надели наручники, а президентский кортеж продолжил свой путь.

Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur l'épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre - IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn — Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021

Это не первый подобный инцидент для Макрона. Несколько лет назад, когда Макрон был еще кандидатом на пост президента Франции (2017г.) неизвестный кинул в него яйцо. Инцидент произошел, когда Эммануэль Макрон находился на сельскохозяйственной выставке в Париже. И точно так же, как сегодня, охранники пытались закрыть его собой слишком поздно: когда яйцо уже разбилось о голову политика.

По поводу "яичного" метания Макрон всегда выражает сожаления, говоря о том, что "оно не улучшает политический диалог".

Также, в Макрона бросили яйцо, когда он занимал пост министра экономики Франции и посещал пригород Парижа (летом 2016 года).

Также "Страна" писала, как 8 июня Эммануэль Макрон получил пощечину во время поездки по юго-востоку Франции. Нападавший на него был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения, но был освобожден в сентябре. Он крикнул: "Монжуа, Сен-Дени! Долой Макрона" во время своего жеста.

Президент Франции Макрон тогда пространно прокомментировал инцидент с пощечиной из толпы. "Не надо позволять агрессивно настроенным лицам овладевать дебатами, они этого не заслуживают", - туманно ответил он.