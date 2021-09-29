Астрологи выделяют три самых ревнивых знака Зодиака. Это Овен, Телец и Скорпион. Когда речь заходит о любимом человеке, они могут резко становиться жестокими и даже агрессивными, могут задеть самолюбие своей второй половинки даже в том случае, если спутник не давал никаких поводов для ревности.

1 место Скорпион (24.10 - 22.11)

Это лидеры среди всех, кого можно назвать зодиакальными собственниками. Они готовы посвящать любимому человеку 100% своего времени и взамен требуют непоколебимой преданности. Поэтому тот, кто назвался их возлюбленным, автоматически теряет возможность любить еще кого-то, кроме них, флиртовать с кем-то или просто быть услужливым с другими. Скорпион готов ревновать своего возлюбленного буквально к каждому столбу. При этом этот знак зодиака зачастую отличается высокой самооценкой и просто не может предположить, что их любимый на самом деле может изменять им на стороне. Поэтому очень часто разборки Скорпионы готовы устраивать на ровном месте и даже сами провоцировать любимых на подобного вида конфликты.

Совет для Скорпиона на сегодня - уделите свободное время укреплению отношений с родственниками и друзьями, а не разборкам с любимым человеком. Возможно, вам придется обратиться в коммунальные службы. Не бойтесь рисковать - удача будет на вашей стороне.

2 место Телец (21.04 - 21.05)

Телец ревностно относится только к тому, во что вложил много своих сил и финансовых возможностей. Не получив взамен ожидаемого, он теряет рассудок, не может спокойно жить и часто мучается от бессонницы. В конечном итоге, если приступ ревности не погасить в зародыше, то сдерживаться Телец будет недолго, покажет своему любимому всю свою истеричную натуру. И спрятаться от его сцен ревности будет поистине нелегко. Все дело в том, что этому королю ревности представляется, что их партнер должен принадлежать исключительно ему, не имея при этом более интересных увлечений и хобби.

Совет для Тельцов на сегодня - уделите внимание не своей личной жизни, а незапланированным растратам. Сегодня день командных действий. Обсудите сложившуюся ситуацию с теми, кому доверяете, не делайте ничего в порыве негативных эмоций или опьянения. В противном случае, уже завтра об этом пожалеете.

3 место - Овен (21.03 - 20.04)

Овну так же легко устроить скандал, как выпить чашку утреннего кофе. Он вспыхивает буквально на ровном месте, если что-то идет не по его сценарию. Измены в случае с Овном не прощаются только потому, что вряд ли кому-то удаются из-за желания человека, рожденного под этим знаком, всё и всех контролировать. Без ведома Овна его вторая половинка не сможет даже встретиться с друзьями. Для Овна смерти подобно, если его любимый человек хорошо проводит время без него, а тем более с представителем другого пола. Эти ревнивцы спокойно могут наброситься на потенциального соперника, не выясняя кем тот приходится для вас. Естественно, в картине мира самих Овнов такая реакция происходит не на ровном месте и не без повода, а спровоцирована внешними факторами.

Совет Овнам на сегодня - разберитесь с долгами и приступайте к изменению собственного имиджа. Кардинальная смена образа поможет в деловых переговорах и в поиске единомышленников. Сегодняшний день предоставит вам отличную возможность уладить какой-то конфликт по работе, однако лучше воздержаться от дальних поездок.

На четвертом месте в списке ревнивцев расположились Весы - они окружают любимого человека вниманием и заботой ровно до тех пор, пока не начинают ревновать. Свои эмоции они тщательно скрывают и предпочитают вначале оградить любимого человека от ненужных, по их мнению, знакомств и контактов, а уже потом окончательно воспитать холодностью и игнором. Иногда срабатывает.

На пятом месте идут Женщины-Близнецы, которые способны на отчаянные действия, чтобы поймать своего возлюбленного "на горячем". Доходит до слежки и прочтения личной почты. Как правило, такие действия приводят к разрыву всяческих отношений и без измены. Кстати, мужчины этого знака переживают ревность тихо и внутри себя. Но их эмоции настолько сильны, что обычно только одного подозрения об измене уже достаточно, чтобы потерять доверие к своей любимой навсегда.

Раки и Рыбы обычно ревнуют только из-за страха быть покинутыми. Они панически боятся измены, поэтому не готовы мириться с коллективом избранника, в котором превалируют представители противоположного с ним пола.

У Дев уникальная по своей природе ревность. Для них важна конкретика. И если загул налево будет воспринят как предательство, подтвердятся все факты, то Дева уйдет тихо и безоговорочно, без разбирательств, унижающих ее достоинство.

Львы, Стрельцы, Козероги и Водолеи располагаются в самом конце рейтинга ревнивцев. И не потому, что чувство ревности им не присуще, а только по причине того, что ревность подстегивает их на подвиги ради любимого и разжигает страсть в отношениях. В глубине души каждый из этой четверки уверен, что никто не способен превзойти их в чем-то, поэтому их парнеру/партнерше будет нелегко от них уйти. Как правило, отношения эти знаки зодиака выстраивают исключительно на взаимном доверии и открытости, поэтому неприятных ситуаций, связанных с ревностью, в их жизни не случается.

Как писала "Страна", с 27 сентября по 18 октября Меркурий будет находиться в ретроградном движении, что скажется на событиях в жизни каждого знака Зодиака. Период сделает Овнов более принципиальными, а Водолеев - экономными.

Напомним, ранее мы писали про самых практичных знаков зодиака и публиковали перечень самых влюбчивых представителей Зодиака.