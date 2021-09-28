Директор билетного сервиса "Concert.ua" Дмитрий Чинь прокомментировал "Стране" своё отношение к призыву руководителя телекомпании ATR Айдера Муждабаева "сжечь в праведном огне" концертные компании "Karabas com" и "Concert ua".

В тоже время Дмитрий Чинь сказал, что его агентство не является организатором концерта.

"У нас есть билеты на Пирожкова в продаже, но не мы организаторы. Предложение сжечь нас считаю не логичным. Мы работаем в правовом поле, законы не нарушаем. Организаторы предоставляют нам право продавать билеты на их события. Именно организатор заключает договор с артистом, площадкой, с дистрибьютерами билетов и прочими контрагентами.

Если это не учитывать, то можно предлагать сжечь оператора, площадку, рекламные агентства, интернет-провайдеров, ситилайты, слушателей, зрителей и всех остальных", - говорит Дмитрий Чинь.

Напомним, что сегодня скандальный журналист, руководитель телеканала АТР Айдер Муждабаев, призвавший ранее стрелять в избирателей президента Владимира Зеленского, предложил сжечь два концертных оператора из-за того, что они привозят российских артистов на выступления в Украину. Речь идет о Concert.ua и Karabas.com.

В своём Фейсбуке Муждабаев обвинил упомянутые билетные сервисы в том, что они привозят в Украину российских исполнителей. Поводом послужил анонс концерта в Украине россиянина Артура Пирожкова.

Ранее Муждабаев призвал уничтожить УПЦ. Он считает, что Украина не будет независимой до тех пор, пока Украинская православная церковь физически не исчезнет с территории страны.