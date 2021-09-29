В Киеве умер единственный сын известного советского кинорежиссера Сергея Параджанова - Сурен. Сам кинорежиссер ушел из жизни в 1990 году.

О смерти сына режиссера сообщил друг и один из последних фотографов Параджанова Юрий Мечитов на своей странице в Facebook.

"Из Киева поступила печальная весть. На 63 году жизни скончался единственный сын Сергея Параджанова - Сурен", - написал он.

Сурен Параджанов родился в Киеве 11 октября 1958 года. Он учился в архитектурном институте, после окончания которого несколько лет работал по профессии, а потом занялся бизнесом.

Напомним, в июне прошлого года умерла вдова Сергея Параджанова, мать Сурена Светлана Щербатюк-Параджанова.. Ей был 81 год, а причиной смерти стал повторный инсульт.

Также "Страна" сообщала, что в прошлогоднем клипе американской певицы Леди Гага на песню "911" из альбома "Chromatica"нашли отсылки к фильму Сергея Параджанова "Цвет граната".

Постановщик клипа Тарсем Сингх рассказал, что черпал вдохновение именно в фильме Параджанова, который повествует о жизни великого армянского средневекового поэта Саят-Новы.