Сурен Параджанов умер. Фото: facebook.com/yuri.mechitov

В Киеве умер единственный сын известного советского кинорежиссера Сергея Параджанова - Сурен. Сам кинорежиссер ушел из жизни в 1990 году. 

О смерти сына режиссера сообщил друг и один из последних фотографов Параджанова Юрий Мечитов на своей странице в Facebook.

"Из Киева поступила печальная весть. На 63 году жизни скончался единственный сын Сергея Параджанова - Сурен", - написал он.

Сурен Параджанов родился в Киеве 11 октября 1958 года. Он учился в архитектурном институте, после окончания которого несколько лет работал по профессии, а потом занялся бизнесом.

умер сын Сергея Параджанова. Скриншот из фейсбука

умер сын Сергея Параджанова. Скриншот из фейсбука

умер сын Сергея Параджанова. Скриншот из фейсбука

умер сын Сергея Параджанова. Скриншот из фейсбука

Напомним, в июне прошлого года умерла вдова Сергея Параджанова, мать Сурена Светлана Щербатюк-Параджанова.. Ей был 81 год, а причиной смерти стал повторный инсульт.

Также "Страна" сообщала, что в прошлогоднем клипе американской певицы Леди Гага на песню "911" из альбома "Chromatica"нашли отсылки к фильму Сергея Параджанова "Цвет граната".

Постановщик клипа Тарсем Сингх рассказал, что черпал вдохновение именно в фильме Параджанова, который повествует о жизни великого армянского средневекового поэта Саят-Новы. 

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