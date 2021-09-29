Завтра, 30 сентября, последний день, когда в России могут находиться 152 тысячи украинских граждан.

Послезавтра, 1 октября, все они должны быть депортированы. По крайней мере, это следует из актуальных законов.

Ситуация связана с тем, что еще в марте 2020 года Россия закрыла въезд в страну иностранным гражданам. Таким образом, если бы трудовые мигранты выехали бы из страны, въехать назад они бы не смогли.

Летом для многих иностранцев ситуация изменилась. С июля РФ открыла границы для резидентов Таджикистана, с сентября - для Азербайджана, Молдовы, Узбекистана и Туркмении. Теперь они могут свободно перемещаться. Но для украинских граждан ситуация не изменилась.

Для легального нахождения в России украинцы должны продлевать регистрацию. Законным образом это можно сделать оформив патент (разрешение на работу).

Еще один вариант - пролонгировать регистрацию без оснований, по причине наличия ковид-ограничений. В предыдущие несколько раз президент Владимир Путин выпускал указ, который это предусматривал.

Ожидается, что очередной такой указ будет опубликован 30 сентября. Именно на этот день многим украинским мигрантам назначили запись в местных ОВМ МВД (отделах по вопросам миграции).

Впрочем, некоторые украинцы сообщают, что регистрацию им продлили уже - до 30 декабря 2021 года. Это новое время "Ч", когда будет решаться вопрос их легального пребывания в России.

Заблаговременно о продлении действия указа не сообщается. Негласная причина - чтобы как можно больше трудовых мигрантов оформили патенты и платили за них деньги. К примеру, в Москве ежемесячный платеж 5341 рублей (1950 гривен), в Санкт-Петербурге - 4000 рублей (1460 гривен).