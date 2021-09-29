50% желающих получить российское гражданство в 2021 году составили жители Украины. По данным МВД России, в текущем году паспорт гражданина РФ получили более 500 тысяч человек, следовательно доля украинцев составляет не менее 250 тысяч, передает "Интерфакс".

По словам начальницы управления по вопросам миграции МВД РФ Валентины Казаковой, желание стать обладателем российского гражданства наблюдается в первую очередь у людей, живущих на юго-востоке Украины.

"Среди желающих получить российское гражданство также есть граждане Украины, проживающие в России с 2014 года, граждане Беларуси, Молдовы, Казахстана", - сообщила Казакова.

По ее данным, количество заявок превышает пиковый 2010 год, когда российские паспорта раздали полумиллиону иностранцев.

В 2017 году российское гражданство получили более 85 тысяч украинцев, в 2018 году - более 83 тысяч, в 2019 году - почти 300 тысяч, в 2020 году - 409 тысяч украинцев.

Ранее "Страна" писала о том, что Лавров объяснил, почему выдача паспортов жителям Донбасса не нарушает международное право.

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