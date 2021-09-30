Специалисты обнаружили в приложениях телефонов на базе Android в магазине Google Play вредоносное программное обеспечение, которое заразило более десяти миллионов смартфонов в чем 70 странах.

Об этом сообщает портал The Record.

По данным экспертов ИБ-компании Zimperium вирус под названием GriftHorse подписывает пользователей на платные СМС-сервисы и таким образом каждый месяц приносит создателям миллионы долларов.

Если пользователь установит приложение с вирусом, он начинает всплывать в окнах и показывает уведомления с призывом выгодных предложений. Если нажать на баннер, пользователь будет перенаправлен на страницу, где нужно подтвердить свой номер телефона, чтобы получить доступ к предложению. А после того, как пользователь вводит данные он подписывается на платные SMS-сервисы, которые взимают более 35 долларов (более 900 гривен) в месяц.

Вместе с тем, компания Zimperium заявила, что связалась с Google по поводу приложений, зараженных GriftHorse. В результате их удалили из Play Store.

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