На полуострове Крым, в районе берега озера Сиваш, массово гибнут птицы. Эксперты занимаются выяснением причин происходящего.

Об этом со ссылкой на председателя Государственного комитета ветеринарии республики Валерия Иванова сообщает TACC в четверг, 30 сентября.

По его словам, специалисты насчитали до семи тысяч погибших черношейных поганок, до трехсот мертвых уток-пеганок и от 250 до 300 морских голубков. Среди погибших птиц также чайки-хохотуньи и чомги.

Иванов добавил, что эксперты рассматривают несколько основных версий чрезвычайного происшествия. Среди них отравления химическими веществами и поражения птиц инфекцией.

Также очевидцы в соцсетях опубликовали жуткие кадры, на которых видно, как огромное количество мертвых птиц лежат на берегу у озера.

Ранее мы рассказывали, что весной в текущем году в Каховском районе зафиксировали массовую гибель серых журавлей, а вокруг заповедника Аскания-Нова ученые собрали еще полсотни погибших птиц разных видов. Все они имели признаки отравления.

Также сообщали, в районе заповедника "Аскания Нова" запретят использовать препарат для борьбы с грызунами на основе бродифакума из-за гибели более 2300 птиц.