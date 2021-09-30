Европейская аудиторская палата (ECA) обнародовала отчет, посвященный поддержке ЕС реформ в Украине в борьбе с коррупцией. В нем сказано, что масштабная коррупция среди чиновников по-прежнему остается ключевой проблемой в нашей стране, а направленная поддержка Украине от ЕС для борьбы с коррупцией, не принесла ожидаемых результатов.

В то же время Европейский аудитор Юхан Партс, который занимался отчетом ЕСА, считает, что в Европейском союзе нет государств, которые могли бы посоревноваться в масштабах коррупции с Украиной.

Отчет обнародовали неделю назад - в четверг, 23 сентября.

"Более 20 лет ЕС поддерживает Украину в ее программе реформ. Борьба с коррупцией, которая является серьезным препятствием на пути развития страны и противоречит ценностям ЕС, является неотъемлемой частью этого. ЕС пытается решить проблему коррупции в Украине как приоритетную проблему, он направляет средства и усилия через различные сектора, от конкурентной среды до судебной системы и гражданского общества. Однако, по мнению аудиторов, поддержка и принятые меры не принесли ожидаемых результатов", - говорится в нем.

Комментируя доклад Юхан Партс в интервью "Интерфакс-Украина" заявил, что считает Украину одной из самых коррумпированных стран Европы.

Эксперт ответил на уточняющий вопрос о том, сколько стран в ЕС коррумпированы так, как Украина. При этом в вопросе содержался посыл к высказываниям президента Украины Владимира Зеленского о коррупции. В частности, на заявление украинского президента, которые он озвучил в интервью The Washington Post, где он сказал, что наличие коррупции не может быть причиной отказа Украине в членстве в НАТО, так как ни одна дна страна мира не является свободной от коррупции.

"Вы можете сообщить своему президенту, что есть столько объективных индикаторов, что, посмотрев на них, я думаю, можно сказать, что ситуация в Украине несопоставима ни с одной из стран-членов ЕС", - сказал аудитор.

Резюмируя свой ответ, аудитор заявил, что ситуацию в Украине нельзя сравнить с ситуацией в любой стране Евросоюза.

"В этом отношении мой ответ таков: я считаю, что ситуация в Украине несравнима с какими-либо странами ЕС. Лучшим показателем этого является связь между экономическим развитием - ВВП на душу населения и индексом коррупции - если вы положите эти два показателя вместе - Украина и ВВП на душу населения - может быть, я ошибаюсь – это около $5 тысяч в год, в Польше - $18 тысяч, в Эстонии - $23 тысячи.

А ведь все мы начали в 1992 году с одной и той же стартовой точки. Это - результат влияния коррупции...", - сказал он.

Ранее мы писали, что Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен Блинкен упрекнул Киев за отсутствие посадок топ-чиновников за коррупцию.

Кроме того, сообщалось, что Рада изменила закон об упрощенных госзакупках во время карантина из-за коррупционных рисков.