В четверг, 23 сентября, Европейский Совет обновил список стран, особых административных регионов и других образований, для жителей которых следует снять ограничения на поездки в Евросоюз. В перечень были добавлены Чили, Кувейт и Руанда, также из него исключили Боснию и Герцеговину и Молдову.

Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.

С 23 сентября государства - члены ЕС должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах для жителей следующих третьих стран:

Австралия;

Канада;

Чили;

Иордания;

Кувейт;

Новая Зеландия;

Катар;

Руанда;

Саудовская Аравия;

Сингапур;

Южная Корея;

Украина;

Уругвай;

Китай (при условии подтверждения взаимности).

Ограничения на поездки также должны быть постепенно отменены для особых административных районов Китая Гонконга и Макао.

В категории субъектов и территориальных властей, которые не признаны государствами как минимум одним государством-членом, также значится Тайвань. Для его граждан ограничения на поездки должны быть постепенно отменены.

Критерии определения третьих стран, для которых необходимо отменить текущие ограничения на поездки, были обновлены 20 мая 2021 года. Они включают эпидемиологическую ситуацию в стране и меры борьбы с COVID-19, а также надежность доступной информации и источников данных. В каждом случае учитывают еще и взаимность.

Как предусмотрено в рекомендации Совета, список пересматривают каждые две недели и в зависимости от обстоятельств.

Напомним, с 23 сентября вся Украина попала в желтую зону карантина из-за роста заражений коронавирусом.

Новый режим не успел еще начать действовать, как показатели девяти регионов уже стали соответствовать оранжевой зоне. Несмотря на это Украину из зеленого списка ЕС не исключили.