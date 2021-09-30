В Германии задержали 96-летнюю Ирмгард Фурхнер, служившую в годы Второй мировой войны секретаршей в концлагере Штуттгоф, которой ранее удалось скрыться от суда.

Об этом сообщает телеканал Welt.

Женщина в четверг не явилась на процесс в городе Итцехо (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). Ее обвиняют в пособничестве в жестоких убийствах в 11 412 случаях и пособничестве в покушениях на убийство в 18 случаях. Проживает Фурхнер в доме престарелых, а утром в четверг она уехала на такси к метро и скрылась в неизвестном направлении. Ранее женщина призналась суду, что боится общественного осуждения и порицания, и попросила сделать процесс закрытым.

Правоохранители задержали ее и препроводили к судье, который выдал ордер на задержание, и теперь судебный врач решает, способна ли Фурхнер его перенести.

Известно, что Фурхнер работала в Штуттгофе с июня 1943 по апрель 1945 года.

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