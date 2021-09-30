В Ровно неизвестный ударил ножом девушку с проблемами слуха. Инцидент произошел на темной аллее около 21:00 27 сентября.

Девушка не слышала приближения злоумышленника и не могла позвать на помощь. Нападавший нанес удар ножом в живот 20-летней Татьяне и сразу же скрылся с места преступления. Никаких вещей девушки он не похитил. Потерпевшая ума не приложит, кто это человек и почему он напал именно на нее. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Жизнь Татьяне спасло то, что она сумела позвонить по видеосвязи своему знакомому, который знает язык жестов. Он и вызвал скорую помощь. В больнице шокированную нападением девушку сразу же прооперировали. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

После обращения пострадавшей в полицию с заявлением о совершении преступления, следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Ведутся поиски подозреваемого.

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