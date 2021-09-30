Соседские войны в Житомирской области закончились госпитализацией мужчины с тяжелыми травмами головы. У него открытая черепно-мозговая травма и другие повреждения.

Об этом сообщает ТСН.

Жительница села побила соседа лопатой на глазах у местных жителей. После совершенного злодеяния нападавшую взяли под стражу, а в селе вовсю принялись обсуждать инцидент.

По словам местных жителей, женщина доставляла неприятности всем, особенно не давала жизни соседям.

Поводом к новому инциденту стал конь, которого сосед вывел пастись возле забора селянки, которая стала бросать в него камни. Сосед ухватился за вилы, а женщина за лопату.

Женщина в Житомирской области ударила соседа лопатой по голове. Источник: YouTube.

Мужчину госпитализировали. Правоохранители начали расследование по данному инциденту.

Ранее "Страна" сообщала, что пьяный житель Переяслава зарезал сожительницу ударом ножа в шею и лег спать. Между мужчиной и его сожительницей возник конфликт на бытовой почве, перешедший в драку. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, житель Переяслава возмутился поведением женщины и, схватив нож, нанес ей удар в область шеи, от которого 28-летняя потерпевшая скончалась на месте.

Также мы писали, что под Ровно мужчина зарезал соседа и продолжил жить по соседству с мертвецом. В течение трех дней тело убитого находилось в подвале.