Руководство КНУ имени Тараса Шевченко запретило студентам выезжать за пределы Украины без разрешения администрации вуза при дистанционной форме обучения. В противном случае им грозит отчисление.

Об этом 30 сентября сообщили Телеграм-каналы, опубликовав скриншот распоряжения для факультетов проректора по научно-педагогической работе КНУ Андрея Гожика.

Согласно распоряжению, во время учебного года студенты всех уровней высшего и профессионального перед высшим образования могут находиться за пределами Украины только в случае их официального направления университетом: на обучение, стажировку, конференцию и т.д. Поездка должна быть оформлена соответствующим приказом.

Если же выяснится, что студент во время учебного года (за исключением каникул для соискателей образования дневной формы обучения и межсессионного периода - для заочников) находится за пределами Украина без издания приказа по университету, таких людей немедленно отчислят за невыполнение индивидуального плана.

"Судебно-юридическая газета" взяла комментарий у Гожика по поводу этого распоряжения.

Проректор первым делом заявил, что в КНУ нет дистанционной формы обучения. С первого сентября вуз учился по смешанной форме обучения и делает все, чтобы вернуться к ней после 13 октября.

"Уважаемым студентам я порекомендовал бы думать о будущем: сейчас во многих странах при признании дипломов сверяют указанные в них сроки обучения с периодом пребывания в стране обучения. Результаты таких проверок часто очень разочаровывают владельцев дипломов", - предупредил он.

Он добавил: когда обучение официально очное, то отсутствие студента является основанием для обвинения и его, и вуз в недоброчесности. Такой практики не должно быть.

"За такие вещи отчисляют в университетах всего мира. Речь, конечно, не идет о краткосрочном отсутствии, не создающем рисков для выполнения индивидуального учебного плана", - пояснил Гожик.

Таким образом, резюмировал он, запрета на выезд за границу нет, но в КНУ выступают против отсутствия студентов во время учебного процесса".

Ранее "Страна" сообщала, что старшекурскников медуниверситета им. Богомольца обязали привиться от коронавируса.

Мы также приводили реакцию на эту новость ректора университета им. Богомольца Юрия Кучина.