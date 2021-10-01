Собственница сети "Экспресс-маникюр" претендует на пост вице-премьера по вопросам стратегических отраслей

На должность вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей претендует собственница торговой марки "Экспресс-маникюр" Елена Липивская-Эргюль.

Об этом свидетельствует информация, размещенная в реестре Национального агентства по вопросам противодействия коррупции в четверг, 30 сентября.

Согласно декларации, вышеупомянутой торговой маркой Липивская-Эргюль владеет с 2009 года.

Вместе с тем доход кандидата на должность Министром стратегических отраслей за прошлый составил 20,4 тысячи гривен от основного места работы - зарегистрированной в Турции компании Sahne Vizyon Casting Turism.

Согласно документу, Липовская-Эргюль владеет земельным участком площадью в тысячу метров квадратных селе Ревне Киевской области.

Помимо этого в декларации указано, что Липовская-Эргюль владеет:

тремя сумками от французской компании Chanel общей стоимостью более 700 тысяч гривен;

одеждой от Chanel и итальянского дома моды Fendi (на сумму около двух млн);

ювелирными украшениями французского дома по производству часов и ювелирных изделий Cartier и французской ювелирной компании класса люкс Van Cleef & Arpels на сумму около 800 тысяч гривен;

машиной Range Rover Sport 2016 года выпуска.

Липовская-Эргюль замужем за гражданином Турции Эргюль Сюлейман Оузхан. В декларации указано, что за прошлый год получил 633,84 тысяч гривен в турецкой компании Tantur Tourism Co.

Кроме того, вместе с супругом, дочерью и отцом она владеет квартирой в Киеве площадью 71,5 кв. м. Еще одна недвижимость с видео квартиры у Липовская-Эргюль вместе мужем и дочерью есть в Турции (189,4 кв. м).

Ранее мы рассказывали, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов за 2020 год задекларировал 1,4 миллиона гривен заработной платы, а его супруга Оксана Лазаренко заработала 360 тысяч.

Также сообщали, что Мэр Кличко задекларировал боле 0,5 млн зарплаты и рояль почти за миллион.