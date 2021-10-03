Известный французский бизнес-магнат и политик Бернар Тапи, дом которого в апреле ограбили преступники, умер в возрасте 78 лет после четырехлетней борьбы с раком желудка. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на его семью.

"Доминик Тапи и ее семья с грустью вынуждены сообщить о смерти в воскресенья ее мужа, Бернара Тапи", - говорится в заявлении супруги бизнесмена, опубликованном в газете "Прованс".

В начале 1990-х Тапи занимал пост министра по делам городов в правительстве Пьера Береговуа, причем на этой должности для него настоял лично президент Франции Франсуа Миттеран. Тапи поддерживал социалистов и считался одним из самых влиятельных лиц во французской политике.

Он также известен тем, что в 1980-х за один франк купил футбольный клуб "Олимпик" из Марселя, после чего в 1993 году команда смогла выиграть Лигу чемпионов. До сих пор ни одной французской команде не удалось повторить данный успех в самом престижном клубном турнире Европы. Когда клуб начал испытывать финансовые трудности, Тапи его продал.

В 1990-х французский бизнесмен также купил и немецкую компанию Adidas. При Тапи произошел ребрендиг, существенная часть производства была перенесена в Азию, чтобы сделать продукцию более дешевой. В конце 1990-х финансовая империя Тапи рухнула и он стал фигурантом серии судебных разбирательств.

Самое громкое из них было связано с обвинениями в коррупции в футболе. Тапи был признан виновным и провел полгода в тюрьме. В дальнейшем Тапи пытался вернуться в бизнес, но былых высот уже не достигал.

Многие французские политические деятели выразили скорбь по поводу кончины Тапи. Среди них премьер страны Жан Кастекс, бывший президент Франции Николя Саркози. Добрые слова о Тапи нашлись и у его бывшего непримиримого политического соперника - экс-главы французских ультраправых Жан-Мари Ле Пена.

Напомним, в апреле этого года в дом Бернара Тапи влезли преступники. Это случилось поздно ночью, когда Тапи с женой спали. Грабители связали супругов, нанеся им при этом несколько ударов. Обчистив дом, грабители скрылись.

Как писала "Страна", в августе этого года в Италии умерла самая пожилая женщина страны, которой было 112 лет.

Ранее "Страна" писала, как от сердечной недостаточности умер лауреат Нобелевской премии, который изобрел дефибриллятор.