В среду, 6 октября, в западных и юго-восточных регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлен желтый (первый) уровень опасности.

Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра".

"6 октября в большинстве западных областей и в юго-восточной части порывы ветра до 15-20 м/с", - сказано в сообщении.

Желтый уровень опасности объявлен в семи западных регионах: Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Волынской и Хмельницкой областях.

Кроме того, штормовое предупреждение объявлено на юго-востоке Украины: в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Под желтым уровнем опасности подразумеваются погодные условия, которые потенциально опасны для населения, инфраструктуры, окружающей среды.

Напомним, на 6 октября в Украине прогнозируют солнечную осеннюю погоду с порывами ветра, при этом ночью ударили заморозки. Самая высокая температура воздуха днем будет в южных регионах.

Также "Страна" сообщала, что летом в Киевской области ураганный ветер привел к смерти двоих людей. Кроме того, ряд населенных пунктов из-за ветра остались без электричества.