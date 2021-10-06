В рейтинге стран мира по владению криптовалютой Украина заняла первую строчку. По итогам прошлого года государство обошло Соединенные Штаты Америки, Россию, Индию и другие страны.

Об этом свидетельствуют данные Triple A.

Таким образом в полном рейтинге стран по владению криптовалютой Украина находится на первом месте:

Украина - 12,73% от населения страны; Россия - 11,91% от населения страны; Венесуэла - 11,34% от населения страны; Кения - 8,52% от населения страны; США - 8,31% от населения страны; Индия - 7,30% от населения страны. ЮАР - 7,11% от населения страны; Нигерия - 6,31% от населения страны; Колумбия - 6,14% от населения страны; Вьетнам - 6,12% от населения страны;

По оценкам Triple A на данный момент криптовалютой в стране владеют более 5,5 млн человек, что составляет 12,7% от всего украиснского населения. При этом криптоактивы в Украине все еще не легализировали.

Более того, по уровню владения криптовалютой Украину даже называют "глобальный криптохабом".

"Украина занимает первое место в мире по принятию криптовалют. С июля 2019 года по июнь 2020 года Украина отправила криптовалюты на сумму $8,2 млрд и получила $8 млрд", – пишут в Triple A.

Кроме этого, Triple A предоставил несколько показателей владения криптовалютой в зависимости от пола, возраста, дохода и образования человека:

79% мужчин, 21% женщин;

58% – моложе 34 лет

82% людей имеют степень бакалавра и выше;

36% имеют годовой доход более 100 тыс. долларов.

Напомним, 5 октября текущего года президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон "О виртуальных активах", который народные депутаты приняли 8 сентября 2021 года.

Согласно закону, регулирование рынка виртуальных активов осуществляют различные государственные органы, в зависимости от вида таких активов, в частности путем создания нового органа центральной исполнительной власти, сообщается на сайте главы государства.

В то же время недавно Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим заработком на биткоине в 2020 году.