Украина вышла в первую строку мирового рейтинга по владению криптовалютой. Фото: financy.24tv.ua

В рейтинге стран мира по владению криптовалютой Украина заняла первую строчку. По итогам прошлого года государство обошло Соединенные Штаты Америки, Россию, Индию и другие страны.

Об этом свидетельствуют данные Triple A. 

Таким образом в полном рейтинге стран по владению криптовалютой Украина находится на первом месте: 

  1. Украина - 12,73% от населения страны;
  2. Россия - 11,91% от населения страны;
  3. Венесуэла - 11,34% от населения страны;
  4. Кения - 8,52% от населения страны;
  5. США - 8,31% от населения страны;
  6. Индия - 7,30% от населения страны.
  7. ЮАР - 7,11% от населения страны;
  8. Нигерия - 6,31% от населения страны;
  9. Колумбия - 6,14% от населения страны;
  10. Вьетнам - 6,12% от населения страны;

По оценкам Triple A на данный момент криптовалютой в стране владеют более 5,5 млн человек, что составляет 12,7% от всего украиснского населения. При этом криптоактивы в Украине все еще не легализировали.

Более того, по уровню владения криптовалютой Украину даже называют "глобальный криптохабом".

"Украина занимает первое место в мире по принятию криптовалют. С июля 2019 года по июнь 2020 года Украина отправила криптовалюты на сумму $8,2 млрд и получила $8 млрд", – пишут в Triple A.

Кроме этого, Triple A предоставил несколько показателей владения криптовалютой в зависимости от пола, возраста, дохода и образования человека: 

  • 79% мужчин, 21% женщин;
  • 58% – моложе 34 лет
  • 82% людей имеют степень бакалавра и выше;
  • 36% имеют годовой доход более 100 тыс. долларов.

Напомним, 5 октября текущего года президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон "О виртуальных активах", который народные депутаты приняли 8 сентября 2021 года.

Согласно закону, регулирование рынка виртуальных активов осуществляют различные государственные органы, в зависимости от вида таких активов, в частности путем создания нового органа центральной исполнительной власти, сообщается на сайте главы государства.

В то же время недавно Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим заработком на биткоине в 2020 году.

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