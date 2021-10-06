"Глобальный криптохаб". Украина вышла на первое место в мире по доле населения, у которой есть криптовалюта
В рейтинге стран мира по владению криптовалютой Украина заняла первую строчку. По итогам прошлого года государство обошло Соединенные Штаты Америки, Россию, Индию и другие страны.
Об этом свидетельствуют данные Triple A.
Таким образом в полном рейтинге стран по владению криптовалютой Украина находится на первом месте:
- Украина - 12,73% от населения страны;
- Россия - 11,91% от населения страны;
- Венесуэла - 11,34% от населения страны;
- Кения - 8,52% от населения страны;
- США - 8,31% от населения страны;
- Индия - 7,30% от населения страны.
- ЮАР - 7,11% от населения страны;
- Нигерия - 6,31% от населения страны;
- Колумбия - 6,14% от населения страны;
- Вьетнам - 6,12% от населения страны;
По оценкам Triple A на данный момент криптовалютой в стране владеют более 5,5 млн человек, что составляет 12,7% от всего украиснского населения. При этом криптоактивы в Украине все еще не легализировали.
Более того, по уровню владения криптовалютой Украину даже называют "глобальный криптохабом".
"Украина занимает первое место в мире по принятию криптовалют. С июля 2019 года по июнь 2020 года Украина отправила криптовалюты на сумму $8,2 млрд и получила $8 млрд", – пишут в Triple A.
Кроме этого, Triple A предоставил несколько показателей владения криптовалютой в зависимости от пола, возраста, дохода и образования человека:
- 79% мужчин, 21% женщин;
- 58% – моложе 34 лет
- 82% людей имеют степень бакалавра и выше;
- 36% имеют годовой доход более 100 тыс. долларов.
Напомним, 5 октября текущего года президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон "О виртуальных активах", который народные депутаты приняли 8 сентября 2021 года.
Согласно закону, регулирование рынка виртуальных активов осуществляют различные государственные органы, в зависимости от вида таких активов, в частности путем создания нового органа центральной исполнительной власти, сообщается на сайте главы государства.
В то же время недавно Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим заработком на биткоине в 2020 году.