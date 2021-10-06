Вечером 6 октября, президент Израиля Ицхак Герцог выступил на памятной церемонии, посвященной 80-летию массовых расстрелов в Бабьем Яру.

В своей речи Герцог напомнил, что в Бабьем Яру творили зверства не только немцы, но и местные полицаи. Он привел пример, как украинский коллаборационист отнимал у матери грудного ребенка.

Также израильский политик заявил, что многие сегодня отрицают Холокост, и именно из-за таких людей трагедия Бабьего Яра может повториться.

Кроме того, израильтянин упрекнул СССР в том, что тот замалчивал трагедию Бабьего Яра.

В конце выступления Герцог поблагодарил среди прочих российского бизнесмена Михаила Фридмана, который дал деньги на мемориал в Бабьем Яру (против чего некогда выступали националисты).

Ранее "Страна" рассказывала, о чем говорил на том же мероприятии Владимир Зеленский. В слову, в своей речи он не упоминал о помощниках гитлеровцев из местных, на которых лежит немалая часть вины за смерти в Бабьем Яру.

Мы также подробно описывали, как в Украине начали отмечать 80-ю годовщину расстрелов в Бабьем Яру. Заявления о том, что в них виноват СССР. сейчас звучат все чаще.