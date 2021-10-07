В Украине заработают новые камеры видеофиксации. Фото: pixabaу

Начиная с завтрашнего дня, 8 октября, в Украине заработает двадцать новых видеокомплексов автофиксации нарушений правил дорожного движения в семи городах Украины.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

Новые камеры появятся на автомобильных дорогах в семи городах Украины: Кременчуге, Ивано-Франковске, Тернополе, Кропивницком, Николаеве, Сумах и Белой Церкви.

В Кременчуге появится 1 новая камера:

  • просп. Свободы, 120/25 направление направления прибора ул. Бойко.

В Ивано-Франковске появится 5 приборов контроля:

  • ул. Крихивецкая, 216 направление направления прибора ул. Вишневая.
  • ул. Галицкая, 144 направление направления прибора въезд в город.
  • ул. Тисменицкая, 311 направление направления прибора въезд в город.
  • ул. Евгения Коновальца, 320 направление направления прибора ул. Света.
  • ул. Евгения Коновальца, 411 направление направления прибора ул. Довбуша.

В Тернополе появится 4 прибора:

  • просп. Соединения, 45-Б направление направления прибора ул. Богдана Лепкого.
  • просп. Соединения, 47-Б направление направления прибора Збаражское шоссе.
  • ул. Протасевича, 8 направление направления прибора просп. Степана Бандеры.
  • ул. Степана Будного, 28 направление направления прибора ул. Карпенко.

В Кропивницком будет установлено 2 новые камеры автофиксации:

  • ул. Габдрахманова, 35-А направление направления прибора ул. Шатило.
  • ул. Габдрахманова, 50 направление направления прибора ул. Ивана Олинського.

В Николаеве одна:

  • просп. Центральный, 160 направление направления прибора Херсонское шоссе.

В Сумах появится 5 приборов:

  • ул. Вячеслава Черновола (возле ул. Засумская, 99) направление направление прибора ул. Люблинская.
  • ул. Харьковская, 96 направление направления прибора ул. Сергея Табалы.
  • ул. Героев Сумщины, 10 направление направления прибора ул. Гагарина.
  • ул. Героев Сумщины, 27 направление направления прибора площадь Независимости.
  • ул. Героев Крут, 20 направление направления прибора ул. Ивана Харитоненко.

В Белой Церкви начнут работать две камеры:

  • просп. Князя Владимира (возле ул. Надречная, 96) направление направление прибора ул. Короленко.
  • ул. Леваневского, 48 направление направления прибора ул. Некрасова.

Таким образом, с 8 октября количество комплексов автофиксации увеличится до 178.

В Украине заработают новые камеры автофиксации. Скриншот из фейсбука Билошицкого

Напомним, в феврале камеры автофиксации нарушений ПДД получили новую функцию - начали фиксировать нарушение проезда по полосе общественного транспорта.

Также сообщалось, что в Украине поменяли ПДД.

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