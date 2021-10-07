С пятницы в Украине заработают еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД. Адреса
Начиная с завтрашнего дня, 8 октября, в Украине заработает двадцать новых видеокомплексов автофиксации нарушений правил дорожного движения в семи городах Украины.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.
Новые камеры появятся на автомобильных дорогах в семи городах Украины: Кременчуге, Ивано-Франковске, Тернополе, Кропивницком, Николаеве, Сумах и Белой Церкви.
В Кременчуге появится 1 новая камера:
- просп. Свободы, 120/25 направление направления прибора ул. Бойко.
В Ивано-Франковске появится 5 приборов контроля:
- ул. Крихивецкая, 216 направление направления прибора ул. Вишневая.
- ул. Галицкая, 144 направление направления прибора въезд в город.
- ул. Тисменицкая, 311 направление направления прибора въезд в город.
- ул. Евгения Коновальца, 320 направление направления прибора ул. Света.
- ул. Евгения Коновальца, 411 направление направления прибора ул. Довбуша.
В Тернополе появится 4 прибора:
- просп. Соединения, 45-Б направление направления прибора ул. Богдана Лепкого.
- просп. Соединения, 47-Б направление направления прибора Збаражское шоссе.
- ул. Протасевича, 8 направление направления прибора просп. Степана Бандеры.
- ул. Степана Будного, 28 направление направления прибора ул. Карпенко.
В Кропивницком будет установлено 2 новые камеры автофиксации:
- ул. Габдрахманова, 35-А направление направления прибора ул. Шатило.
- ул. Габдрахманова, 50 направление направления прибора ул. Ивана Олинського.
В Николаеве одна:
- просп. Центральный, 160 направление направления прибора Херсонское шоссе.
В Сумах появится 5 приборов:
- ул. Вячеслава Черновола (возле ул. Засумская, 99) направление направление прибора ул. Люблинская.
- ул. Харьковская, 96 направление направления прибора ул. Сергея Табалы.
- ул. Героев Сумщины, 10 направление направления прибора ул. Гагарина.
- ул. Героев Сумщины, 27 направление направления прибора площадь Независимости.
- ул. Героев Крут, 20 направление направления прибора ул. Ивана Харитоненко.
В Белой Церкви начнут работать две камеры:
- просп. Князя Владимира (возле ул. Надречная, 96) направление направление прибора ул. Короленко.
- ул. Леваневского, 48 направление направления прибора ул. Некрасова.
Таким образом, с 8 октября количество комплексов автофиксации увеличится до 178.
Напомним, в феврале камеры автофиксации нарушений ПДД получили новую функцию - начали фиксировать нарушение проезда по полосе общественного транспорта.
Также сообщалось, что в Украине поменяли ПДД.