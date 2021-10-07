Начиная с завтрашнего дня, 8 октября, в Украине заработает двадцать новых видеокомплексов автофиксации нарушений правил дорожного движения в семи городах Украины.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

Новые камеры появятся на автомобильных дорогах в семи городах Украины: Кременчуге, Ивано-Франковске, Тернополе, Кропивницком, Николаеве, Сумах и Белой Церкви.

В Кременчуге появится 1 новая камера:

просп. Свободы, 120/25 направление направления прибора ул. Бойко.

В Ивано-Франковске появится 5 приборов контроля:

ул. Крихивецкая, 216 направление направления прибора ул. Вишневая.

ул. Галицкая, 144 направление направления прибора въезд в город.

ул. Тисменицкая, 311 направление направления прибора въезд в город.

ул. Евгения Коновальца, 320 направление направления прибора ул. Света.

ул. Евгения Коновальца, 411 направление направления прибора ул. Довбуша.

В Тернополе появится 4 прибора:

просп. Соединения, 45-Б направление направления прибора ул. Богдана Лепкого.

просп. Соединения, 47-Б направление направления прибора Збаражское шоссе.

ул. Протасевича, 8 направление направления прибора просп. Степана Бандеры.

ул. Степана Будного, 28 направление направления прибора ул. Карпенко.

В Кропивницком будет установлено 2 новые камеры автофиксации:

ул. Габдрахманова, 35-А направление направления прибора ул. Шатило.

ул. Габдрахманова, 50 направление направления прибора ул. Ивана Олинського.

В Николаеве одна:

просп. Центральный, 160 направление направления прибора Херсонское шоссе.

В Сумах появится 5 приборов:

ул. Вячеслава Черновола (возле ул. Засумская, 99) направление направление прибора ул. Люблинская.

ул. Харьковская, 96 направление направления прибора ул. Сергея Табалы.

ул. Героев Сумщины, 10 направление направления прибора ул. Гагарина.

ул. Героев Сумщины, 27 направление направления прибора площадь Независимости.

ул. Героев Крут, 20 направление направления прибора ул. Ивана Харитоненко.

В Белой Церкви начнут работать две камеры:

просп. Князя Владимира (возле ул. Надречная, 96) направление направление прибора ул. Короленко.

ул. Леваневского, 48 направление направления прибора ул. Некрасова.

Таким образом, с 8 октября количество комплексов автофиксации увеличится до 178.





Напомним, в феврале камеры автофиксации нарушений ПДД получили новую функцию - начали фиксировать нарушение проезда по полосе общественного транспорта.

Также сообщалось, что в Украине поменяли ПДД.